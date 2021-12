D’après le vice-président de Westerlo, Eden Hazard pourrait bien terminer sa carrière de footballeur dans le championnat belge.

Énorme flop depuis son arrivée au Real Madrid, Eden Hazard pourrait bien trouver une porte de sortie totalement inattendu. Dans une interview accordée à la RTBF, l’ambitieux vice-président de Westerlo, Hasan Çetinkaya, envisage sérieusement de ramener l’ancien Lillois dans le championnat belge.

»Je pense que je peux considérer Eden comme un ami. Je l’ai rencontré quand il était à Lille et il m’a promis qu’il jouerait pour Fenerbahçe un jour » , a d’abord lancé le Turc, ancien directeur administratif du ‘Fener’. Mais il compte également se servir de son carnet d’adresses bien rempli pour ramener la star du Real Madrid au pays. « Westerlo, ça devient plus difficile, mais on ne sait jamais. Il pourrait terminer sa carrière ici ». Affaire à suivre…