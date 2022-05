Eden Hazard était présent en conférence de presse ce mardi et il a même évoqué la course au Ballon d’Or. Selon lui, c’est le Français Karim Benzema qui mérite de remporter le trophée cette année.

Ailier du Real Madrid, l’international belge donne son avis sur le futur vainqueur du prochain Ballon d’Or et sans aucune hésitation, il vote pour son ami et coéquipier au Real Madrid Karim Benzema. “Ce sera Karim (Benzema), je pense. Il n’y a pas photo. Il y a aussi Sadio Mané, Vinicius, plein de bons joueurs qui ont fait une super saison, pleine et riche. Mais si on prend tout en compte, Karim l’a gagné à 99% même si on ne connaît pas les votes. En tout cas, je l’espère pour lui car il le mérite.” A expliqué l’ancien sociétaire du LOSC.

Il paraît très difficile de donner tort au joueur belge surtout après la saison monumentale de Karim Benzema qui a terminé meilleur buteur de son équipe, mais également champion d’Espagne et plus récemment champion d’Europe après la victoire 1-0 contre les Reds de Liverpool.