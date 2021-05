Miné par les blessures cette saison et sous la menace du recrutement de Kylian Mbappé, Eden Hazard chercherait à quitter le Real Madrid cet été.

Eden Hazard veut quitter le Real Madrid. Selon l’émission espagnole « El Chiringuito de Jugones », le footballeur belge considère que l’arrivée de Kylian Mbappé le pousserait sur le banc des Merengues et sa priorité serait de retourner à Chelsea. D’après le journaliste Edu Aguirre, Hazard n’est pas heureux à Madrid, ce qui a influé sur sa fragilité et les nombreuses blessures qui l’ont miné tout au long de la saison.

Le Belge aurait comme point de chute le club londonien de Chelsea, écurie anglaise qu’il connaît bien. Un retour d’Eden Hazard chez les Blues pourrait être une arrivée fracassante pour Thomas Tuchel. Un atout supplémentaire indéniable si le Madrilène retrouve son niveau qui était le sien sous les couleurs du club anglais. Couleurs qu’il a porté durant 7 magnifiques saisons. Ce départ serait bien vu par la direction du Real Madrid qui aimerait récupérer un peu d’argents afin de renforcer son effectif de manière significative. Désormais estimé à 40 millions d’euros, ce transfert pourrait être un premier gain de liquidités pour Florentino Pérez.