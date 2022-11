Jeté aux oubliettes par le Real Madrid, Eden Hazard pourrait se relancer cet hiver en Premier League contre « seulement » 20 millions d’euros.

Arrivé dans les rangs du Real Madrid en 2019 pour plus de 115 millions d’euros (bonus compris), Eden Hazard n’aura été que l’ombre de lui-même en Espagne. Leader de Chelsea et de la Belgique, l’ailier de 31 ans serait intéressé par un retour en Premier League au mois de janvier. Alors qu’il devrait participer à la Coupe du monde au Qatar avec les Diables Rouges, le Real Madrid lui cherche activement un nouveau point de chute.

Et à en croire les informations de la presse britannique, Newcastle et Aston Villa seraient sur le coup pour récupérer l’ancien du LOSC. Pour cause, les Merengues ne demanderont pas plus de 20 millions d’euros pour se débarrasser de l’un des plus gros flops de l’histoire du club. Reste à savoir si Hazard sera capable de retrouver ses jambes de feu sous les couleurs des Magpies (3e) ou des Villans (13e).