Contraint de sortir sur blessure samedi dernier avec le Real Madrid face à la Real Sociedad en championnat, Karim Benzema a donné de ses nouvelles.

C’est par le biais d’un message posté sur son compte Instagram que le buteur de l’Equipe de France a rassuré sur son état de forme. « On rentre au stand. Se reposer et revenir plus fort. » A-t-il écrit. Pour le moment, son club n’a pas donné d’indications sur la nature de sa blessure et une éventuelle période d’indisponibilité. Touché au genou gauche, il devrait déclarer forfait pour la réception de l’Inter Milan demain soir en Ligue des champions.