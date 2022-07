Le président du Real Madrid, Florentino Pérez a du mal à digérer la décision de l’attaquant Kylian Mbappé qui a refusé de rejoindre la Maison Blanche pour prolonger avec Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Dans une interview accordée à l’émission El Chiringuito, le patron des Merengue n’a pas caché son amertume par rapport à ce dossier.

Le train repasse déjà pour Kylian Mbappé. Priorité du Real Madrid depuis de nombreuses années, le champion du monde 2018 a pris la décision de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2025. Une décision qui a enflammé l’Espagne. Invité de l’émission El Chiringuito, Florentino Pérez, président du club madrilène, n’a pas caché son amertume même s’il ouvre, déjà, les portes du Real Madrid à Kylian Mbappé.

« Il a communiqué a tout le monde son souhait, son rêve, de jouer au Real Madrid. Il l’a manifesté publiquement. On le voulait en août dernier mais ça n’a pas été possible, le PSG a refusé de le vendre. Il s’est ensuite passé beaucoup de temps, il fallait attendre un an. Et 15 jours avant (sa possible signature, ndlr), la situation a changé. Je pense que c’est à cause de la pression politique qu’il y avait et aussi pour des raisons économiques. Il y a eu un blocage et je pense que lui a fait la chose la plus simple pour débloquer tout ça. Ils nous ont dit que ça avait changé et on a vu qu’il a changé. J’ai été choqué de voir qu’il ne voulait pas participer à un évènement publicitaire avec ses coéquipiers en sélection. Puis il y a une série de choses, le PSG lui a proposé d’être le leader de la direction du club. Et là on s’est dit : ‘Ce n’est pas le Mbappé qu’on voulait recruter, c’est un autre qui a dû changer de rêve’. Il est très jeune, la pression nous affecte tous. Le Président de la République l’a appelé, ça touche un gamin même si ça n’a pas beaucoup de sens qu’il soit appelé par le Président français. Vous pouvez prospérer dans une autre équipe, comme l’a fait Zidane, et être une fierté pour le Président… Je ne sais pas pourquoi de telles choses se produisent. (…) S’il viendra un jour au Real ? Aujourd’hui, non, parce que ce Mbappé n’est pas mon Mbappé. Mais s’il change… La vie prend 1000 directions. Je pense qu’ils l’ont rendu confus et il est très jeune. Je lui souhaite le meilleur, je ne lui souhaite aucun mal. Mais j’ai cru à son rêve », a expliqué le président du Real Madrid face à la presse espagnole.

Affaire à suivre donc mais il n’est pas exclut que le Real Madrid revienne rapidement dans la course pour recruter l’attaquant, qui est sous contrat jusqu’en juin 2025, avec le Paris Saint-Germain.