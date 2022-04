Le Real Madrid s’apprête à perdre son historique brésilien Marcelo lors du prochain mercato. Si le club de la capitale espagnol fait confiance au Français Ferland Mendy, il souhaite lui apporter de la concurrence et les Merengues seraient même prêts à investir une grosse somme d’argent sur un certain Kieran Tierney.

Selon les informations du ‘Sunday Post’, le club de Liga envisage de renforcer son secteur défensif avec la possible venue de Kieran Tierney lors du mercato estival. Recruté par Arsenal en provenance du Celtic Glasgow il y a quelques saisons, il a passé un véritable cap en Premier League et aujourd’hui ses performances ne laissent pas la direction madrilène indifférente. Le média anglais précise même que le Real pourrait offrir près de 50 millions d’euros pour convaincre l’international écossais de porter la tunique merengue lors du prochain exercice. Pour l’heure, son contrat expire en juin 2026 et sa valeur est estimée à 32 millions d’euros…