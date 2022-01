L’été dernier David Alaba quittait le Bayern Munich pour le Real Madrid libre de tout contrat. Et alors qu’il n’a que 29 ans et continue d’impressionner avec les Merengues, l’Autrichien s’est justifié sur son choix de rejoindre la capitale espagnole.

« Pourquoi j’ai quitté le Bayern pour le Real Madrid ? Je suppose qu’après 13 ans dans le même club, je me demandais quelle était la prochaine étape. La saison dernière a été la meilleure de l’histoire du Bayern, nous avons remporté six titres, alors je me suis demandé ce que je voulais faire. Et finalement, j’ai décidé de changer, de relever un nouveau défi, de ne pas céder à la facilité.

Quand on grandit en jouant au football, on sait que le Real Madrid est le plus grand club du monde. Je n’ai donc pas eu de surprise en venant ici. Si vous jouez au football, vous avez toujours le Real Madrid en première page », a expliqué le Alaba pour GQ.