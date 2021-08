Alors que l’arrivée de Lionel Messi au PSG se précise, la rumeur d’un départ de Kylian Mbappé a été relancée par Toni Kroos.

Dans une interview accordée à Bild ce lundi, Toni Kroos est revenu sur le mercato estival du Real Madrid. Outre la signature de David Alaba pour 0€, les Merengues n’ont bouclé aucune arrivée cet été. Florentino Pérez rêve toujours de s’offrir Kylian Mbappé mais le dossier est particulièrement compliqué. Pourtant, le milieu de terrain allemand a trouvé les bons mots pour redonner espoir aux supporters madrilènes. « Je préfère parler des signatures qui ont déjà été réalisées. Mais comme le Real veut toujours le meilleur, je ne serais pas surpris. »

Sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2022, Kylian Mbappé n’a toujours pas pris de décision officielle concernant son avenir. L’arrivée imminente de Lionel Messi devrait convaincre le Français de rester une saison de plus à Paris mais le club de la capitale pourrait être contraint de le laisser filer l’été prochain si ses exigences salariales sont trop élevées. Le PSG débourse déjà 36 millions d’euros par an pour Neymar et devrait en proposer 40 millions d’euros à l’Argentin. Un troisième salaire à plus de 30 millions d’euros pourrait mettre en péril les finances du club qatari. Affaire à suivre…