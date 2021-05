Toujours remonté contre l’arbitre de la rencontre face à Séville, Toni Kroos estime que le titre s’est joué sur une erreur d’arbitrage.

Alors qu’il ne reste qu’une journée de Liga à disputer ce samedi (18h), le Real Madrid (81 pts) doit espérer un faux-pas de l’Altético Madrid (83 pts) sur la pelouse de Valladolid pour conserver son titre de champion d’Espagne. Mais en cas de sacre des Colchoneros, les Merengues ont déjà une excuse toute trouvée. Dans le podcast qu’il anime chaque semaine avec son frère Felix, Toni Kroos est revenu sur le match nul face au FC Séville (2-2) et le penalty litigieux accordé aux Andalous pour une faute de main d’Eder Militao dans la surface. Une mauvaise décision de l’arbitre de la rencontre Martínez Munuera, selon l’Allemand, qui pourrait en effet coûter le titre au Real Madrid.

« Cela n’arrive pas souvent, mais c’était un de ces jours où je n’étais pas du tout d’accord avec l’arbitre », a lancé Toni Kroos. « Quand on a l’impression d’être désavantagé de la sorte, je ne peux dire qu’une chose : ce n’est pas acceptable. Zizou n’a pas l’habitude de s’impliquer dans les décisions arbitrales, mais le fait qu’il soit allé voir l’arbitre juste après le match est aussi la preuve qu’il a eu le sentiment d’avoir été mené en bateau. Et moi aussi. Nous avons été très clairs avec lui. Il a essayé de se justifier mais, à mon avis, c’était une gaffe totale. Voir le VAR et révoquer sa décision, car il n’avait pas signalé la main dans un premier temps, ça a sérieusement influencer la lutte pour le titre en Liga. Si, au final, nous ne sommes pas champions ce sera aussi, de mon point de vue, à cause de cette situation. C’est clair pour moi. Ce n’est pas que ça me laisse un goût amer, ça me met juste très en colère. »