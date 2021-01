Prêté jusqu’à la fin de saison à Arsenal par le Real Madrid, Dani Ceballos (24 ans) ne compte pas abandonner son rêve et un jour devenir un titulaire important au Real.

Interviewé par la « Cadena Ser », l’Espagnol évoque son avenir et envisage toujours de réussir au sein du champion d’Espagne. « J’ai signé un long contrat avec le Real Madrid, aujourd’hui il me reste deux années et demi ici. Mon objectif est de triompher à Arsenal et nous verrons ce qu’il se passera en été. Mais je veux être important au Real Madrid dans le futur. » Explique l’ancien joueur du Betis Séville.