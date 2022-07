Rodrygo a annoncé avoir prolongé son contrat avec le Real Madrid. Le Brésilien va être lié avec les Merengue jusqu’en 2028.

Auteur d’une saison prometteuse, Rodrygo a été récompensé par le Real Madrid. Le Brésilien de 21 ans a annoncé à ABC avoir prolongé son contrat avec les Merengue. Il est désormais lié avec le club de la capitale espagnole jusqu’en 2028 et disposera d’une clause libératoire d’un milliard d’euros. L’ailier a déclaré : « Florentino connaît le football. Ce qu’il a dit de moi, me donne beaucoup de joie. Le jour où j’ai signé, je lui ai envoyé une vidéo de moi en train de chanter l’hymne du Real Madrid et il n’y croyait pas, il a adoré. »