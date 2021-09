Le départ de Zinedine Zidane et l’arrivée de Carlo Ancelotti pourraient bien faire tomber des têtes au sein du Real Madrid. Le technicien italien souhaiterait notamment se séparer de Ferland Mendy.

Très utilisé sous Zinedine Zidane au détriment de Marcelo, Ferland Mendy voit la donne s’inverser avec le retour sur le banc de Carlo Ancelotti. Blessé, le Français laisse sa place au capitaine Marcelo qui, grâce à ses récentes belles performances, retrouve du crédit auprès du coach italien et de la direction madrilène. Une situation de plus en plus délicate pour le latéral de 26 ans qui n’entrerait plus dans les plans du Real Madrid. Une information confirmée par Rudy Galetti, célèbre journaliste italien.

Selon ses dires, l’ancien pensionnaire de l’Olympique Lyonnais aurait d’ores et déjà été placé sur la liste des transferts par son club. Les Madrilènes espèreraient en retirer 50M€, un choix étonnant au vu des performances réalisées par Ferland Mendy ces dernières années.