Luka Modric a été clair face aux médias ibériques. Le Croate souhaite finir sa carrière au Real bien qu’il estime que cette décision ne lui revient pas.

« A mon âge, on ne fait pas de grands projets. Il me reste encore une saison et je veux tout donner pour gagner quelque chose. Ce serait formidable de terminer ma carrière au Real Madrid, mais ce n’est pas ma décision, mais celle du Real. Il n’y a pas beaucoup de joueurs qui ont terminé leur carrière ici, juste quelques-uns, mais je veux jouer pendant plus d’années. Je veux montrer que je peux bien jouer et si ce n’est pas à Madrid, j’envisagerai d’autres options » a déclaré le ballon d’or 2018.