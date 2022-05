Samedi soir, le Real Madrid a remporté une nouvelle Ligue des champions, la 14e de son histoire grâce à un succès 1 but à 0 contre les Reds de Liverpool. Une finale au Stade de France qui a malheureusement été entaché par les incidents avant la rencontre et notamment cette histoire des 30 à 40 000 faux billets pour les fans anglais.

Titulaire dans le 11 du Real Madrid samedi soir durant cette finale, Dani Carvajal n’a pas été tendre avec l’organisation et il a pointé du doigt cette dernière en expliquant que sa famille n’a pas été en mesure d’entrer dans le stade à temps. « Il y a eu un manque de contrôle important. Ma famille a dû être laissée presque à l’extérieur du stade. On ne pouvait pas garantir leur sécurité. » A expliqué l’international espagnol en conférence de presse ce mardi et qui en profite pour remettre une pièce dans la machine.