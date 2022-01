Mesuré lors des dernières sessions de transfert, le Real Madrid s’apprête à dégainer pour se faire plaisir cet été. Annoncé comme étant dans les plans madrilènes, Paul Pogba ne serait pourtant pas désiré par Carlo Acelotti.

Courtisé par le Paris Saint-Germain ou la Juventus Turin, Paul Pogba attise les convoitises des plus grandes écuries à travers le globe. En fin de contrat en juin prochain, le Français a son destin en main et sait pertinemment, qu’à 28 ans, son choix sera décisif pour la suite de sa carrière. Conscient des nombreuses convoitises dont il fait l’objet, le milieu de terrain aurait déjà choisi sa future destination. Un choix que ne partagerait pas Carlo Ancelotti.

Selon les informations d’El Nacional, Carlo Ancelotti ne souhaiterait pas voir Paul Pogba débarquer au Real Madrid malgré l’intérêt de Florentino Pérez et l’attrait que revêt l’écurie madrilène pour le Français. L’Italien estimerait que cette signature pourrait créer du conflit au sein du vestiaire espagnol en plus de ne pas apporter un gros plus en terme de qualité. Le technicien estime que Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro et Eduardo Camavinga suffisent amplement au milieu de terrain.