Présent en conférence de presse pour officialiser son retour à la tête du Real Madrid, Carlo Ancelotti (62 ans) a évoqué de nombreux sujets dont les objectifs du club, l’effectif actuel, Zinedine Zidane mais aussi et surtout le prochain mercato d’été. Les journalistes espagnols ne l’ont pas manqué et ont évoqué le cas du phénomène français, Kylian Mbappé.

Heureux de retrouver un club qu’il connaît bien, l’ancien entraîneur des Toffees, Carlo Ancelotti a répondu à toutes les questions que lui ont posé les journalistes lors de sa conférence de presse de présentation. Au moment de parler du marché des transferts et de Kylian Mbappé, il a abordé un très large sourire. De nombreuses questions sur les futures arrivées au Real Madrid qui n’ont évidemment pas ignoré le prodige français : » Kylian Mbappé pour remporter à nouveau la Ligue des Champions ? Les grands joueurs vous aident toujours à gagner des titres et c’est le cas de Mbappé. Mais le plus important est d’avoir une équipe, une ossature équilibrée. Je connais très bien le groupe et ce qu’il faut envisager, mais ce n’est pas le moment de parler du marché des transferts. »

Amusé, Carlo Ancelotti n’a pas dévoilé grand chose sur ses futurs ambitions au niveau des arrivées. De quoi laisser planer le doute sur les priorités de recrutement du Real Madrid. Une excellente nouvelle pour les supporters du Paris Saint-Germain qui peuvent souffler un grand coup.