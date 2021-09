Le coach du Real Madrid peut remercier le duo Benzema-Vinicius, grand artisan de la victoire des Merengues hier soir.

Longtemps malmené par le FC Valence (2-1) en Liga hier soir, le Real Madrid a finalement réussi à s’imposer dans les ultimes minutes grâce à des buts de Vinicius Junior (21 ans, 5 matchs et 5 buts en Liga cette saison) et de Karim Benzema (33 ans, 5 matchs et 6 buts en Liga cette saison). De passage en zone mixte après la rencontre, Carlo Ancelotti a tenu à souligner l’impact décisif du duo.

« Ce sont les attaquants du Real Madrid, nous avons de la chance de les avoir. Mais je suis satisfait de tout le monde. Hazard a été bon, Camavinga aussi… En contre, les trois attaquants ont été fantastiques, puis en seconde période, avec le contrôle du jeu, dans la surface, ils ont été très dangereux », a analysé le technicien italien face à la presse.