Le technicien italien a remis le Real Madrid sur pied après plusieurs mois compliqués et une fin d’aventure ZZ délicate. Les résultats sont positifs depuis son retour au club. Malheureusement, un problème l’inquiète tout particulièrement.

Le Real Madrid fait de nouveau trembler les formations espagnoles en Liga. Avec 10 points sur 12 possibles et une victoire cruciale en Ligue des Champions face à l’Inter de Simone Inzaghi, Carlo Ancelotti a redorer le blason du Real. Néanmoins, il reste encore beaucoup de conditions à remplir pour que les Merengues soient de véritables prétendants au titre, tant en Espagne qu’en Europe.

Depuis le début de la saison, Carlo Ancelotti s’évertue à gérer son effectif de la manière la plus économique possible avec des rotations régulières. Ainsi, un groupe et un collectif naissent. Pourtant, un problème persiste dans la construction de son effectif. Le Real Madrid n’a pas de remplaçant pour Casemiro qui a joué chaque minute disputée par l’écurie espagnole. Un gros problème pour le technicien italien qui n’a personne pour le soulager ou le soutenir.