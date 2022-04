Trio emblématique du milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, Luka Modric et Casemiro sont proches de la fin de leur carrière. Pour anticiper leur départ, Carlo Ancelotti a d’ores et déjà ciblé leurs trois remplaçants.

Pied au plancher, le Real Madrid tente déjà de planifier son mercato estival afin d’éviter toute mésaventure et de préparer, au mieux, une saison prochaine qui s’annonce explosive. L’objectif de Florentino Pérez étant de créer une équipe compétitive pour la prochaine décennie. Si Kylian Mbappé reste la priorité absolue, les Madrilènes n’oublient pas leur milieu de terrain vieillissant. Casemiro (30 ans), Luka Modric (36 ans) et Toni Kroos (32 ans) se rapprochent de la retraite et, malgré les titres remportés, leur génie ne sera pas éternel. Des départs que le Real Madrid souhaite anticiper.

Pour remplacer ce milieu de terrain historique, les Merengues ont de multiples options avec des noms tels que Wirtz, Gravenberch ou Pogba qui ont déjà été évoqués à plusieurs reprises. Des arrivées qui ne devraient pas avoir lieu alors que, selon les dernières informations de la presse espagnole relayée par Fichajes.net, Carlo Ancelotti aurait indiqué que Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Antonio Blanco seront les trois hommes capables de les remplacer. L’Italien souhaiterait se focaliser sur d’autres postes et privilégier les actifs que le Real Madrid possède déjà au sein de son effectif.

