Dans une interview accordée à France Football, Edouardo Camavinga, milieu de terrain du Real Madrid, a encensé le trio Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro.

Âgé de 19 ans, Edouardo Camavinga réalise une excellente première saison au Real Madrid. L’international français, qui a accordée une interview à France Football, a fait l’éloge de ses coéquipiers et plus particulièrement le trio Luka Modric, Toni Kroos et Casemiro, qui règne sur l’Europe depuis de nombreuses années maintenant.

« Luka, il a un instinct, une vision de ouf, ce n’est pas un Ballon d’Or pour rien. Il te sort des trucs avec son extérieur du pied, pff… Moi, si je tente des choses pareilles, je me « fais » une cheville. (Il explose de rire.) Mais il me transmet tout le reste, oui. Il attaque autant qu’il défend, donc je m’inspire de la manière dont il se déplace. Toni, il lâche des passes de malade. Vous voyez les matches, mais à l’entraînement c’est pire. (Il soupire.) Alors, tu regardes et t’as forcément envie de faire la même chose. « Case »(Casemiro), quand je joue 6, il me dit de garder mon calme. Et, surtout, de ne pas prendre de carton trop tôt pour ne pas avoir à changer mon jeu par la suite », a expliqué l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais.

Depuis le début de la saison, il a joué 43 matchs toutes compétitions confondues pour deux buts et deux passes décisives. Sacré champion d’Espagne, les madrilènes s’apprêtent à disputer la finale de la Ligue des Champions, le 28 mai prochain, contre Liverpool au Stade de France.