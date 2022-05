Eduardo Camavinga a remporté ce samedi sa première Ligue des champions sous les couleurs du Real Madrid, en battant en finale Liverpool (1-0) au Parc des Princes. Un titre qui met des étoiles dans les yeux du Français.

« C’est un truc de ouf, c’est un rêve d’enfant qui se réalise. Toucher la Coupe, vivre des matchs comme ça, c’est fou. C ‘est pour ça que je suis venu ici. A partir du moment où on vient ici, on sait qu’on est dans le meilleur club du monde, on joue que des gros matchs, je suis très content d’avoir disputé la finale et de l’avoir remportée. On a des joueurs incroyables. Ce qui fait la différence ? On joue avec le cœur et sa paye. Je suis devenu responsable, je ne suis plus le même qu’il y a 1 an. », a déclaré Camavinga après la rencontre.

