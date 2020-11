Le journaliste de la Voix du Nord, Grégory Lallemand, raconte une anecdote très sympathique sur les relations entre les Sang et Or et le prestigieux Real Madrid.

L’histoire est liée au transfert de Raphaël Varane au club espagnol en 2011, pour 10 millions d’euros. Dans le cadre du contrat de transfert, un bonus de 500.000 euros était prévu en faveur du RC Lens cas de victoire du Real Madrid en Ligue des champions. Cette clause devait prendre fin à l’issue du premier contrat du jour avec la « Maison Blanche ». Mais en 2018, après une nouvelle victoire en C1, les dirigeants du RC Lens ont tenté leur chance… ils ont écrit à Florentino Pérez, le président du Real Madrid, pour lui demander s’il pouvait honorer une fois de plus cette clause. Surprise, il a spontanément accepté !

Conscient des investissements des Sang et Or pour former le joueur et de la bonne affaire qu’il avait réalisée en ne le payant que 10 millions d’euros, le boss du Real Madrid a donc fait ce qu’il convient d’appeler un cadeau de 500.000 euros au RC Lens !