En cas d’échec des négociations avec Kylian Mbappé, le Real Madrid a déjà passé la seconde sur le dossier Erling Haaland.

Sous pression dans le dossier Kylian Mbappé, alors que le Paris Saint-Germain prépare une offre démentielle à plus d’un million d’euros par semaine, le Real Madrid va peut-être changer ses plans. D’autant qu’après la démonstration de force des Franciliens (1-0) mardi soir en Ligue des champions, Mbappé se pose de véritables questions concernant le projet sportif des Merengues. Mais si le Français décide finalement de snober le Real Madrid, les dirigeants ont déjà une solution de repli à en croire les informations du média catalan Sport.

« Le Real Madrid a déjà présenté son offre stratosphérique pour Erling Haaland, afin de doubler le Barça et Manchester City. L’idée est de le faire signer maintenant et de ne pas le laisser à Dortmund comme on le laisse entendre en Allemagne », assure ce jeudi notre confrère espagnol Lluís Miguelsanz. Pour faire simple : si Mbappé refuse de venir au Real Madrid cet été, le géant espagnol fera tout pour attirer le phénomène norvégien Erling Haaland. Sous contrat avec le BVB jusqu’en 2024, le Cyborg de 21 ans pourrait coûter plus de 150 millions d’euros entre sa clause libératoire (entre 75 et 90 millions d’euros) et les bonus à la signature pour lui et son agent Mino Raiola. Affaire à suivre…