Encore auteur d’une prestation XXL ce week-end avec le Real Madrid, le buteur Français va recevoir le prix de meilleur joueur de la saison en Liga.

Auteur d’un but et de deux passes décisives hier soir, Karim Benzema a permis au Real Madrid de décrocher sa neuvième victoire de la saison sur la pelouse d’Eibar (3-1). Le buteur Madrilène, qui a récemment fêté ses 33 ans, en a profité pour inscrire un nouveau record à son palmarès. Grâce à son 175e but sous les couleurs du Real Madrid (en 361 matchs), il est devenu le meilleur buteur Français à l’étranger devant Thierry Henry (174 buts en 258 matchs avec Arsenal).

Impressionnant tout au long de la saison, Karim Benzema sera d’ailleurs récompensé par le média espagnol Marca, qui lui remettra le prix de meilleur joueur de Liga de la saison 2019/20. Un trophée prestigieux qui était la propriété exclusive du duo Messi-Ronaldo depuis 2008/09. Le meilleur attaquant français de l’histoire, d’après les dires de son coach Zinedine Zidane, n’a pas encore fini de nous surprendre.