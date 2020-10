Habitué pendant plusieurs années à être au service de Cristiano Ronaldo à la pointe de l’attaque du Real Madrid, Karim Benzema retrouve peu à peu son sens du but depuis le départ du Portugais.

Interviewé cette semaine dans l’émission espagnole Universo Valdano, le buteur français est revenu sur le départ de Cristiano Ronaldo. Et même si Karim Benzema n’a jamais caché son admiration pour le quintuple Ballon d’or, il admet se sentir plus libre depuis son départ à la Juventus Turin.

« Maintenant (après le départ de CR7) je me sens libre sur le terrain. J’aime toucher le ballon, participer au jeu. Avec Cristiano j’avais changé de style, j’ai joué pour lui. Il a marqué deux ou trois fois plus de buts que moi et j’ai dû m’adapter à cette situation. Je pensais que ça ne me coûterait rien, je devais juste changer ma façon de jouer et le lui transmettre davantage de ballons. J’ai mis de côté mon âme de buteur. »