Mercredi soir, le Real Madrid s’est imposé, 2-1, sur la pelouse de l’Athletic Bilbao pour la dernière journée de Liga en 2021, grâce à un doublé de Karim Benzema. A l’issue de la rencontre, le Français a exprimé son bonheur d’avoir participé à cette victoire qui permet à son équipe de consolider sa place de leader.

Karime Benzema marche sur l’eau depuis de nombreuses semaines maintenant. Auteur d’un doublé, mercredi soir sur la pelouse de l’Athletic Bilbao, l’attaquant a permis au Real Madrid de s’imposer, 2-1, et de prendre 8 points d’avance sur son dauphin le FC Séville à la trêve.

« J’aime ça. C’est un grand stade, ça me rend heureux, mais la victoire me rend encore plus heureux. Gagner ici c’est bien. Ce fut un bon match pour nous, face à un très bon rival. On a souffert, mais les grandes équipes savent le faire », a expliqué le Français pour Movistar.

Depuis le début de saison, Karim Benzema a marqué 20 buts en 23 matches toutes compétitions confondues. Il a également délivré 8 passes décisives.