Attaquant du Real Madrid et de l’Equipe de France, Karim Benzema se rapproche de plus en plus d’une nouvelle prolongation de contrat.

Si l’on en croit les affirmations de Marca, le club espagnol est en très bonne voie afin de trouver un accord avec l’international tricolore pour la saison prochaine. On évoque même une prolongation de deux saisons pour celui qui est aujourd’hui sous contrat jusqu’en 2022. L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais ne répondra donc pas aux sirènes de Manchester City, annoncé comme une possible destination en cas de départ, et restera fidèle au club merengue, rejoint au cours de l’été 2009 pour la somme de 35 millions d’euros. Cinquième meilleur buteur de l’histoire du Real Madrid avec 279 réalisations toutes compétitions confondues, Karim Benzema reste sur une excellente saison 2020-2021 avec 30 buts en 46 matches, pour 23 réalisations en 34 rencontres de Liga…