Mercredi soir Karim Benzema a encore une fois été l’un des grands artisans de la qualification du Real Madrid pour la finale de la Ligue des champions. Avec une passe décisive et un but face à Manchester City, il a qualifié son club pour sa 17e finale de C1, un record. Une performance qui ne laisse personne indifférent même les joueurs du Barça.

De retour en Catalogne pour très probablement finir sa carrière, Daniel Alves fait la Une de ‘Marca’ ce samedi matin. Le joueur du FCB a été interrogé sur les performances de Karim Benzema et selon lui il n’y a pas l’ombre d’un doute, le Français doit remporter le prochain Ballon d’Or. Même en tant que joueur du Barça et grand rival historique du Real, Daniel Alves ne peut penser autrement et il est admiratif de la saison que réalise le Français. Selon l’ancien latéral de la Juventus ou encore du PSG, Benzema ‘mérite’ de remporter le trophée et aujourd’hui il est le meilleur joueur à son poste dans le monde.

Malgré tout, il attend de voir la finale de la Ligue des champions le 28 mai prochain et bien évidemment la performance du joueur formé à l’Olympique Lyonnais. « La Ligue des champions va avoir beaucoup d’influence. S’il l’obtient, c’est un candidat sérieux, bien qu’il y ait aussi d’autres noms que ce soit à Manchester City ou Liverpool. Il y a des joueurs qui peuvent se battre. Mais Karim Benzema le mérite, car il a emmené le Real Madrid dans des endroits où il n’était pas auparavant en termes de jeu et d’autres facettes. Je me fiche de savoir si c’est un joueur de Madrid, mais quel joueur, quel joueur est Karim Benzema ! J’adore ce jeu. » A jugé Dani Alves.