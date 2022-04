Retour de la Ligue des champions cette semaine avec les quarts de finale aller de la plus prestigieuse des coupes européennes. Ce mercredi, le Real Madrid se rend dans la capitale anglaise pour défier le champion d’Europe en titre, les Blues de Chelsea. Un match sans Carlo Ancelotti rester à Madrid.

Mauvaise nouvelle pour Benzema et ses partenaires qui ne pourront sans doute pas compter sur leur entraîneur pour le quart de finale aller de Ligue des champions. L’entraîneur du Real Madrid doit encore effectuer un test PCR quelques heures après avoir réalisé un premier qui s’est avéré négatif. Le second pourra officiellement lui permettre de rejoindre Londres quelques heures avant le coup d’envoi de la rencontre. En cas de résultat positif, il devra regarder le match à la maison. Ancelotti manquera Il n’a pas encore obtenu de test PCR négatif mais sa présence à Stamford Bridge, où il a entraîné pendant deux saisons (2009-2011), n’est pas exclue. Tout dépendra d’un nouveau test qu’il effectuera ce mardi et qui pourrait lui permettre de rejoindre Londres, mercredi quelques heures avant le coup d’envoi. Il manquera en revanche la conférence de presse d’avant-match programmée ce mardi. Le nom de la personne qui le remplacera n’a pas encore filtré. Pas de panique concernant son état de santé car le coach italien paraît asymptomatique.