Très heureux de son duo avec Mbappé en équipe de France, Karim Benzema espère pouvoir convaincre le Parisien de rejoindre le Real Madrid cet été.

Alors que son contrat au Paris Saint-Germain se termine en 2022, les rumeurs concernant l’avenir de Kylian Mbappé vont toujours de bon train. Et les déclarations de Karim Benzema ce vendredi, dans une interview accordée à l’AFP, ne devraient pas calmer les ardeurs des fans du Real Madrid.

« C’est un très bon joueur. Pour son jeune âge, il sait tout faire. Ce sont les joueurs que j’aime, qui savent jouer en une touche, prendre la profondeur. Agile, rapide, efficace. On n’a pas beaucoup joué ensemble mais aux entraînements on se cherche, c’est facile. Il sait jouer au foot et c’est très important de l’avoir.” KB9 a ensuite indiqué qu’il ne serait pas contre voir Mbappé le rejoindre au Real Madrid. “Que lui vienne au Real, ce serait ça l’idéal. Tous les grands joueurs veulent venir un jour au Real donc je lui souhaite, que ça se fasse rapidement, en tout cas s’il a des envies de quitter le PSG qui est une bonne équipe aussi.“