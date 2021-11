Dans une interview accordée à Kicker, David Alaba, qui a rejoint le Real Madrid cet été en provenance du Real Madrid, a fait l’éloge de son coéquipier Karim Benzema, qui réalise un début de saison canon avec le club madrilène.

David Alaba rend un bel hommage à Karim Benzema. Les performances du Français ont littéralement impressionné son nouveau coéquipiers: « c’est un leader sur et en dehors du terrain. Je le vois tous les jours dans la salle de gym, sa régénération, prendre soin de son corps. C’est une source d’inspiration car il est l’un des premiers à arriver tous les jours et il se donne à 100 % sur le terrain à chaque séance d’entraînement. Puis, lors des matchs, on voit à quel point il est important pour nous. »

Dans l’interview accordée à Kicket, l’Autrichien loue également les qualités de son ancien coéquipiers au Bayern Munich, Robert Lewandowski: «tout ce que j’ai dit sur Karim, je peux le dire aussi sur ‘Lewy’. Ils ne cessent jamais d’avoir faim de buts, d’être ambitieux et de travailler dur. Ils le montrent sur le terrain. Ils vivent pour cela et font tout ce qu’ils peuvent pour réussir. Ils sont tous les deux incroyablement importants pour leurs équipes et vont au devant pour leur équipe. »