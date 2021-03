L’attaquant français du Real Madrid ne préfère pas s’emballer concernant la rumeur d’un retour au club du quintuple Ballon d’Or.

Présent en conférence de presse cet après-midi, alors que le Real Madrid retrouvera l’Atalanta Bergame demain soir (21h) en Ligue des champions, Karim Benzema en a profité pour donner son avis sur la rumeur du moment, le potentiel retour de Cristiano Ronaldo chez les Merengues la saison prochaine.

« Avec Cristiano, j’ai fait beaucoup de choses ici. Je ne sais pas comment Cristiano est à la Juve. Il a toujours été bon avec moi. Je ne sais pas s’il va revenir ici à Madrid, je ne suis pas l’entraîneur ou le président », a lancé le buteur français, avant d’évoquer son propre avenir au club. « Je suis au jour le jour au Real Madrid. J’ai un contrat jusqu’en 2022 et la porte est ouverte. Si le président veut me renouveler, je suis là. Je suis ici et j’espère y rester. »