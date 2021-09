Toujours plus décisif, Karim Benzema a de sérieux arguments pour remporter le Ballon d’Or dans les deux prochaines années.

Encore auteur d’un doublé et de deux passes décisives mercredi soir face à Majorque (6-1), Karim Benzema affiche des statistiques hallucinantes en ce début de saison. Le Français est déjà présent sur 15 réalisations (8 buts, 7 passes décisives) du Real Madrid en seulement 6 journées de Liga. Personne fait mieux en Europe et Karim Benzema en profite pour se relancer dans la course au Ballon d’Or. Déjà en grande forme l’an dernier, le buteur des Merengues part avec une longueur de retard sur des joueurs tels que Lionel Messi (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munich) ou encore Jorginho (Chelsea), qui ont tous remporté au moins un trophée majeur la saison dernière.

De passage en conférence de presse ce vendredi, son coach Carlo Ancelotti a d’ailleurs annoncé que KB9 faisait partie des potentiels futurs vainqueurs du Ballon d’Or : « Pour ce qu’il fait et pour ce qu’il a fait, il doit être dans la liste des possibles vainqueurs. » Une manière de rebondir aux articles écrits par la presse espagnole ces derniers jours. Marca l’a notamment présenté comme le meilleur joueur du monde du moment.