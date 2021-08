Le Real Madrid s’est imposé sur la pelouse d’Alavès (1-4), samedi, lors de la première journée de la Liga.

Karim Benzema a inscrit le premier but madrilène de la saison à la 48e minute, sur un service d’Hazard, puis a signé un doublé à la 62e, après que Nacho ait inscrit son but (56e). La réduction du score sur penalty de Joselu à la 65e est anecdotique. Vinicius, entré en fin de rencontre, a clos le score dans le temps additionnel (92e). Le Real Madrid version 2021-2022, entraîné par Carlo Ancelotti, démarre la saison par une victoire probante, à laquelle ont aussi contribué Gareth Bale et Luka Modric.

Les autres rencontres du jour se sont soldées par des matches nul : Majorque-Bétis Séville (1-1), Cadiz-Levante (1-1) et Osasuna-Espanyol (0-0). Dimanche, le FC Barcelone débute sa première saison post-Messi par la réception de la Real Sociedad (20h).