Pour Karim Benzema, le « rêve ultime » serait évidemment de remporter une Coupe du monde avec l’équipe de France… mais pas seulement.

Dans une longue interview accordée à nos confrères de Onze Mondial, Karim Benzema est revenu sur la victoire du Real Madrid en Ligue des champions. La 5e ‘coupe aux grandes oreilles’ du Français, qui ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Favori pour le Ballon d’Or 2022, l’ancien Lyonnais a encore des rêves plein la tête.

« Mon rêve ultime ? Je veux empiler les titres, gagner encore une ou plusieurs Ligue des Champions. Et avec ma sélection, je veux évidemment gagner la Coupe du Monde. Des rêves, je n’ai que ça. Soulever la Coupe du Monde, ce serait l’apothéose pour moi. Remporter le Mondial, ce serait un rêve qui deviendrait réalité. Remporter un trophée avec son pays, ce serait extraordinaire. Donc bien sûr que je vise ce titre, c’est le plus haut niveau possible pour une sélection nationale. On va tout faire pour y parvenir. »