Arrivé du Bayern Munich pour signer au Real Madrid, David Alaba refuse les comparaisons avec Sergio Ramos.

« Nous savons tous que Ramos a longtemps joué ici avec ce numéro et est devenu le leader de l’équipe. Je suis honoré de porter ce numéro 4, c’est une fierté et une motivation et j’espère lui faire honneur. Mais je ne suis pas ici pour me comparer ou remplacer d’autres joueurs. Je suis ici pour être David Alaba », a indiqué le joueur en conférence de presse.