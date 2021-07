Carlo Ancelotti nouvel entraîneur du Real Madrid, c’est le moment ou jamais pour Marco Asensio de s’imposer en tant que titulaire en puissance.

Durement touché avec une rupture des ligaments croisés il y a deux ans et une longue absence des terrains, Marco Asensio est de retour à son meilleur niveau. S’il a pu retrouver du temps de jeu sous Zidane, il compte bien poursuivre cette marche en avant et a dévoilé ses ambitions pour l’avenir. Le jeune espagnol de 25 ans a évoqué son futur dans un entretien accordé au quotidien espagnol AS. « Mon intention est de continuer au Real Madrid, d’être grand ici et de contribuer autant que possible. Je sens que j’ai encore beaucoup à donner dans ce club. Comme beaucoup d’entre vous le savent déjà, je suis un madridista et je me sens très madridista depuis que je suis enfant. Ce club, en plus d’y être en tant que joueur, je le vis et je le ressens beaucoup dans la victoire comme dans la défaite. Ça vient du cœur. » A-t-il assuré dans les colonnes du média ibérique. Asensio est toujours sous contrat avec le Real Madrid jusqu’en juin 2023 et va poursuivre dans son club de coeur la saison prochaine.