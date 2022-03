Fort de sa dynamique actuel, Arsenal souhaite poursuivre son travail avec des renforts percutants et songe désormais à enrôler Eden Hazard. L’ancien du LOSC conserve une superbe côte en Premier League.

Eden Hazard… Débarqué en juillet 2019 au Real Madrid en provenance de Chelsea pour 115 millions d’euros, le Belge n’est jamais parvenu à résister à la pression subi au quotidien du côté de la capitale espagnole. Arrivé en surpoids, l’ancien des Blues a accumulé les pépins physiques pour n’être aujourd’hui plus que l’ombre de lui-même. Une véritable perte pour le football tant le Madrilène était talentueux. Cette saison, il n’a disputé que 22 rencontres toutes compétitions confondues pour 877 petites minutes de jeu, 1 but et 2 passes décisives. Une situation qui agace le Real Madrid, prêt à s’en débarrasser à la moindre occasion. A 31 ans, Eden Hazard semble se tourner vers nouveau défi, loin de l’Espagne.

Selon les dernières informations exclusives révélées par Foot Mercato, Arsenal serait récemment entré dans la danse pour l’arracher de sa prison dorée. Les Gunners auraient entamé les premiers contacts avec le Real Madrid pour un recrutement dès cet été. Aucune offre n’a encore été formulée mais l’intérêt, lui, serait plus que réel. La Premier League reste séduite par le profil du Belge. Newcastle United et Chelsea sont eux aussi à l’affût.