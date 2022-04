Alors que son contrat se termine cet été, Gareth Bale a bien pris la décision de partir libre du Real Madrid au prochain mercato.

En manque de temps de jeu cette saison sous les couleurs du Real Madrid, Gareth Bale devrait bien quitter le club gratuitement cet été. Arrivé en 2013 pour plus de 100 millions d’euros, le Gallois aura fait le bonheur des supporters de Santiago Bernabeu avant d’être rattrapé par les pépins physiques et de devenir un poids pour les finances du club. Interrogé ce mardi au micro de Deportes Cuatro, son agent Jonathan Barnett a confirmé la tendance. « Gareth Bale mérite un grand adieu de la part du club, Florentino Perez l’a toujours soutenu. Bale aime beaucoup la ville de Madrid et le Real, mais il y aura toujours des ‘parasites’ qui disent du mal de lui. »

Précieux en sélection des Pays de Galles, Bale aura un dernier défi à relever en barrage face au vainqueur du duel entre l’Ukraine et l’Écosse, pour mener son pays jusqu’à la Coupe du monde 2022 au Qatar. En fin d’année, il pourrait d’ailleurs envisager un départ à la retraite à en croire la presse britannique.