Impressionné par son attaque, Carlo Ancelotti a surtout été déçu par le manque de discipline des Merengues en défense.

De passage en conférence d’après-match après la large victoire du Real Madrid face au Celta Vigo (5-2) hier, Carlo Ancelotti a surtout pointé les lacunes défensives de ses hommes. Il estime notamment que les retours de David Alaba et Ferland Mendy feront beaucoup de bien en championnat et en Ligue des champions.

« L’équipe a montré beaucoup de qualités offensives. Avec Karim Benzema, Luka Modric, Eden Hazard, Vinicius, mais aussi Miguel Gutierrez qui a donné un bon ballon sur le but de Karim Benzema. C’était clair. Ce qui n’était pas aussi clair, c’était l’organisation défensive. Il faut s’améliorer. Nous nous sommes rendu le match difficile. Les supporters nous ont beaucoup poussés, l’équipe n’a pas perdu confiance et nous avons réalisé une grande deuxième période, mais nous avons fait trop de cadeaux au début. Nous avons montré notre qualité en attaque. Nous devons absolument nous améliorer défensivement car nous avons fait quelques erreurs aujourd’hui. Il nous manque des joueurs importants comme David Alaba et Ferland Mendy, mais nous devons être plus solidaires sans le ballon et défendre ensemble. Il faut corriger ces erreurs. Ça nous évitera des problèmes à l’avenir. »