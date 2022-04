Grand artisan de la victoire du Pays de Galles contre l’Autriche en demi-finale des barrages pour la Coupe du monde 2022 il y a quelques jours Gareth Bale a reprit son éternelle place de remplaçant dans l’effectif du Real Madrid. La star galloise vit ses derniers mois en Espagne et son entraîneur espère lui offrir un beau cadeau avant de partir.

Libre de tout contrat en juin prochain, l’ancien joueur des Spurs de Tottenham savoure ses derniers mois en tant que joueur du Real. Entraîneur du Gallois, Carlo Ancelotti souhaite lui offrir une belle fin et même lui offrir une place dans son système pour la fin de saison. « Il est bien et veut le démontrer. Il est prêt à jouer et veut bien finir dans ce club. Partir comme ça du Bernabéu, ça serait juste et mérité pour lui. Il est entré dans l’histoire de ce club avec ses matches et ses buts« , a lâché le technicien italien. Une bonne nouvelle pour celui qui touche le deuxième plus gros salaire du championnat d’Espagne.

Bale aura encore de quoi faire, car le Real est en bonne voie pour rallier les demi-finales de Ligue des champions après son succès à Londres 3 buts à 1 face aux Blues de Chelsea. Les Madrilènes dominent également le championnat avec 12 points d’avance sur le FC Barcelone.