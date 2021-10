Véritable sensation du début de saison en Allemagne, le jeune Florian Wirtz pourrait rejoindre le Real Madrid pour 100 millions d’euros l’été prochain.

Depuis ses nouvelles interviews au micro de RMC Sport et dans les colonnes de L’Equipe, Kylian Mbappé accapare toute l’attention de l’autre côté des Pyrénées… ou presque. En effet, ce mercredi le journal allemand Bild a lancé une rumeur immédiatement relayée par la presse espagnole. D’après leurs informations, le Real Madrid serait très bien placé dans la course au petit prodige du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz. Auteur d’un début de saison canon en Bundesliga, le milieu offensif de 18 ans serait également sur les tablettes du Bayern Munich, de Manchester United, de Manchester City et de Chelsea.

Un joli casting pour s’arracher le talentueux Florian Wirtz, dont le contrat avec le Bayer court encore jusqu’en juin 2026. Dans son article, Bild estime qu’il faudra aligner au moins 100 millions d’euros l’été prochain pour attirer l’attention de son club. Reste à savoir si le joueur optera pour un transfert au Real Madrid en 2022, comme les tabloïdes le prédisent déjà. Affaire à suivre…