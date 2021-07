Si Olivier Giroud ne va pas au Milan AC cet été, le club italien devrait se rabattre sur l’option Luka Jovic, pour le plus grand plaisir de Carlo Ancelotti.

Barré par la concurrence des deux Allemands Kai Havertz et Timo Werner, Olivier Giroud devrait quitter Chelsea cet été malgré sa récente prolongation de contrat. Le meilleur buteur de l’équipe de France en activité serait notamment sur les tablettes du Milan AC, qui cherche un buteur d’expérience pour épauler Zlatan Ibrahimovic la saison prochaine. Mais en cas d’échec des négociations avec l’ancien Montpelliérain, les Rossoneri ont déjà un plan B.

D’après les informations Mundo Deportivo, le directeur sportif milanais, Paolo Maldini, surveillerait notamment le Serbe Luka Jovic. Considéré comme un énorme flop depuis son arrivée au Real Madrid, le buteur de 23 ans n’entre pas dans les plans de Carlo Ancelotti, mais son énorme salaire (8 M€ par an) le rend particulièrement difficile à vendre. Pour l’envoyer en prêt à l’Eintracht Francfort cette saison, les Merengues ont dû accepter de payer 75% de son salaire. Autant dire que l’intérêt du Milan AC tombe à pic et qu’un transfert raté d’Olivier Giroud ferait le plus grand bien aux caisses du Real Madrid.