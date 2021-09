Le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti est revenu sur la défaite concédée hier soir en Ligue des champions 2 buts à 1 face au Sheriff Tiraspol. Il a forcément quelques regrets.

« Nous sommes préoccupés. Nous avons eu l’opportunité de prendre les trois points. Plus qu’inquiets, nous sommes tristes. L’équipe a été compétitive, a joué avec intensité et engagement. Les petits détails nous ont coûté la partie. Nous avons tellement eu d’opportunités. Nous aurions dû être plus précis dans les trente derniers mètres, mais il est difficile d’expliquer cette défaite. » A-t-il déclaré.