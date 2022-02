Longtemps annoncé dans le viseur du Real Madrid, Antonio Rüdiger s’éloigne un peu plus des Merengues.

À défaut d’être très actif sur le mercato hivernal, le Real Madrid prépare à l’avance les gros dossiers de l’été. En haut de la pile, on retrouve évidemment celui de Kylian Mappé, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain doit se termine en juin 2022. Une opportunité en or pour les Merengues, qui pistent également d’autres joueurs en fin de contrat. C’est notamment le cas d’Antonio Rüdiger, excellent avec Chelsea depuis l’arrivée de Thomas Tuchel.

Mais l’Allemand est gourmand et les Blues ne parviennent pas à trouver d’accord pour une prolongation de contrat. Bien décidé à boucler un nouveau coup à la David Alaba, le Real Madrid suit de près le défenseur de 28 ans. Mais les prétentions salariales de Rüdiger pourraient également dégoûter le leader de la Liga. D’après les informations de Marca, il faudra 55 millions d’euros – salaire et bonus compris – sur quatre ans, pour convaincre le joueur et son agent. Une somme colossale pour le Real Madrid, qui doit déjà préparer un contrat juteux à Kylian Mbappé.