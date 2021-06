Alors que le retour de Carlo Ancelotti au Real Madrid a été officialisé cette semaine, on apprend que José Mourinho a également été sondé.

Selon The Telegraph, Florentino Pérez a bel et bien pensé à un retour José Mourinho. La direction du Real Madrid aurait contacté l’entraîneur portugais, qui a finalement opté pour le challenge de l’AS Rome. Rien ne permet d’affirmer que Carlo Ancelotti n’aurait pas au final été préféré à Mourinho. Mais ce dernier aurait donc bel et bien été sondé avant l’Italien, pour prendre la place laissée vacante par Zinedine Zidane.