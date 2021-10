Pour doubler le poste de latéral droit la saison prochaine, le Real Madrid aurait jeté son dévolu sur la pépite de Manchester City, Pedro Porro.

À la recherche d’un latéral droit pour épauler Dani Carvajal, miné par les blessures la saison dernière, le Real Madrid a peut-être trouvé son bonheur. D’après les informations du média portugais O Jogo, les Merengues auraient jeté leur dévolu sur le jeune Pedro Porro (22 ans), qui sort d’une grosse saison avec le Sporting Portugal. Estimé à 20 millions d’euros, l’Espagnol appartient à Manchester City, qui l’a encore prêté chez le champion du Portugal cette année.

Malgré ses qualités, Pedro Porro aura du mal à s’imposer dans les rangs des Sky Blues face à la concurrence de Kyle Walker et Joao Cancelo, et l’idée de retrouver la Liga pourrait le convaincre de partir. Le plan initial du Real Madrid était de récupérer le Marocain Achraf Hakimi, mais le Paris Saint-Germain s’est montré plus rapide et surtout généreux cet été. Il a quitté l’Inter Milan lors du dernier mercato pour un montant avoisinant les 70 millions d’euros.