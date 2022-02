Courtisé par de nombreux clubs cet hiver, Dusan Vlahovic n’a pas rejoint le Real Madrid à cause de… Kylian Mbappé.

Arrivé cet hiver à la Juventus Turin contre un chèque de 75 millions d’euros (bonus compris), Dusan Vlahovic aurait pu prendre une trajectoire bien différente. D’après les informations de Jesús Gallego, journaliste de la SER, la Fiorentina a proposé les services de son attaquant au Real Madrid. L’objectif des dirigeants de la Viola était alors de récupérer un peu plus d’argent et surtout d’éviter de renforcer un concurrent en Serie A. Mais les Merengues – qui gardent toujours des fonds de côté pour Kylian Mbappé – on dit « non » et le Serbe s’est finalement engagé avec la Vielle Dame.

Le journaliste espagnol précise que le Real Madrid fait de Kylian Mbappé sa seule et unique priorité en attaque. « Ils (les dirigeants du Real Madrid) ne voulaient pas avoir une rotation de quatre joueurs en attaque avec le susnommé Mbappé et le duo actuellement formé par Vinicius et Benzema ».