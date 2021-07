Si le Real Madrid ne devrait pas être actif sur le mercato estival, il ne devrait pas non plus l’être sur les ventes. Si quelques joueurs devraient partir cet été ce ne sera pas le cas pour Vinucuis Jr.

Selon les indications de « AS », le club de la capitale espagnole et notamment son entraîneur Carlo Ancelotti ne souhaite pas vendre son Brésilien au cours du mercato. Arrivé en lieu et place de Zinedine Zidane, le coach italien compte sur son international et aucun départ ne se fera. L’ex-technicien du Milan AC pense qu’il peut tirer le meilleur du Sud-Américain pour lui permettre de franchir un cap dans les mois et années à venir. Une belle marque de confiance pour l’Auriverde, qui devra saisir l’occasion pour montrer à sa direction qu’elle peut compter sur lui.